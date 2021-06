Europei, Slovacchia a sorpresa batte la Polonia: decide Skriniar

L'interista ha gelato i polacchi che erano in 10 uomini per l'espulsione di Krychowiak

Debutto amaro per la Polonia di Lewandowski agli Europei. La Slovacchia infatti ha battuto la nazionale di Paulo Sousa. Un'autorete di Szczesny, dopo una strepitosa azione personale di Mak, porta in vantaggio la Slovacchia nel primo tempo. Kucka vicino al raddoppio, quasi mai pericolosa la Polonia che, dopo l'intervallo, rientra in campo con il piglio giusto e nel giro di 30 secondi trova il pari con Linetty. Al 62', però, il doppio giallo a Krychowiak lascia in 10 la Polonia e pochi minuti dopo il gol di Skriniar riporta avanti la Slovacchia.