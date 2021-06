Europei, Slovacchia: positivo Vavro e membro staff tecnico

Due casi di positività al Covid a Euro 2020 nel gruppo squadra della Slovacchia

Il difensore slovacco Denis Vavro e un membro dello staff tecnico della nazionale sono risultati positivi al coronavirus prima della partita contro la Svezia. Lo ha annunciato il ct della nazionale Stefan Tarkovic. Questo è il primo caso noto di positività al Covid-19 nell'Europeo in corso di svolgimento. Vavro, di proprietà della Lazio quest'anno in prestito all'Huesca, è asintomatico ed è ora in isolamento. Non è stato reso noto il membro dello staff contagiato. Le analisi sono state effettuate mercoledì presso la sede del ritiro della nazionale slovacca a San Pietroburgo. La Slovenia nel match di esordio ha battuto la Polonia 2- 1 e Vavro è rimasto in panchina.