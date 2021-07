Europei, Spinazzola presente alla finale: “La squadra mi ha regalato un sogno”

Leonardo Spinazzola rivela di voler essere presente alla finale di Wembley

Dopo la vittoria contro la Spagna, il pensiero di tutta la Nazionale italiana è andato a lui, a Leonardo Spinazzola. Il terzino italiano è stato vittima di un infortunio durante il match contro il Belgio. Tuttavia anche lui sarà presente alla finalissima di Wembley per incoraggiare gli azzurri. Lo ha raccontato ai microfoni del Tg1: "Domani sarò di nuovo con i ragazzi. Mi hanno regalato una serata incredibile contro la Spagna. Siamo una grande squadra, sono entrato nei loro cuori, siamo una famiglia, è un’emozione bellissima. Sarà una partita molto difficile. L’Inghilterra è una squadra fortissima, giochiamo a Wembley, nel loro stadio. Ma sarà ancora più bello sentire i fischi, ci darà carica. Io sarò lì. Con le stampelle esulterò e sbraccerò. Se dovessimo vincere, sarà un casino per me perché dovrò andare a saltare con tutti. Spero di saltare con una gamba, per tutto il tempo. L’incitamento ai compagni lo darò in aereo, dicendo loro: 'Ragazzi, ci sono anche io'".