Europei, tegola Inghilerra per la finale: problema al ginocchio per Foden

Problema fisico per il giocatore inglese e finale a rischio

Potrebbe esserci una prima defezione illustre per l'Inghilterra in vista della finalissima di Euro 2020 contro l'Italia. Phil Foden può saltare la gara di domani contro gli Azzurri. Il centrocampista del City ha rimediato una botta al ginocchio, come riferito dalla Football Association, e rischia di non scendere in campo a Wembley. Foden era il probabile sostituto di Bukayo Saka, anche lui fuori per domani.