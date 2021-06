Europei, Eriksen sta meglio. Danimarca-Finlandia ricomincia alle 20.30

Momenti drammatici in campo per il malore del calciatore dell'Inter

Il danese Christian Eriksen al 43' è rimasto a terra privo di sensi per un malore durante il match contro la Finlandia. Lo staff sanitario ha fatto il massaggio cardiaco con le lacrime dei calciatori della nazionale e quelli della Finlandia che hanno assistito alla scena. E' calato il silenzio al Parken di Copenaghen: grande apprensione in campo e sugli spalti. I giocatori della Danimarca, in cerchio, hanno coperto l'intervento dello staff medico nei confronti del calciatore dell'Inter. In campo poco dopo è scesa anche la moglie di Christian in lacrime. A distanza osservano i finlandesi che dopo hanno abbandonato il campo. Dopo 15 minuti il calciatore dell'Inter è stato trasportato in barella fuori dal rettangolo di gioco. Partita interrotta.