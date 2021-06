Europei, Toloi: “Se difesa regge e merito di tutti. Nella difesa a quattro…”

Il difensore azzurro oggi in sala stampa

“Al di là del successo netto e rotondo, quello di ieri è stato un test di livello, perché la Repubblica Ceca è comunque una squadra di qualità”. Il giorno dopo la bella vittoria per 4-0 contro i Cechi, che dato al Ct Mancini ulteriori segnali positivi in vista dell’esordio italiano a Uefa Euro 2020, Rafael Toloi ha incontrato la stampa al Media Centre di Coverciano, ripercorrendo il cammino intrapreso fin qui dagli Azzurri e proiettandosi verso l’imminente esordio agli Europei.

“Siamo pronti – ha sottolineato il difensore atalantino – per affrontare al meglio una competizione di questa caratura. L’entusiasmo che si è creato intorno alla Nazionale è normale, perché la squadra sta giocando bene, vincendo e convincendo. Stiamo bene e dobbiamo continuare per questa strada, lavorando con tranquillità, concentrati per centrare un grande obiettivo.