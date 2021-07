Europei, Trippier promette: “Supporto indimenticabile, torneremo più forti”

Kieran Trippier prova a risollevare il morale dell'Inghilterra dopo la sconfitta in casa contro l'Italia

L'Inghilterra si lecca le ferite dopo la clamorosa finale di Euro 2020 persa in casa contro l'Italia. La formazione di Gareth Southgate è uscita sconfitta ai calci di rigore contro gli azzurri, nonostante il vantaggio dopo 2' grazie al centrale difensivo Luke Shaw. Il pari del difensore Leonardo Bonucci ha portato la contesa ai supplementari e quindi alla sfida dagli undici metri, che ha premiato gli uomini del Commissario Tecnico Roberto Mancini. Attraverso i propri social, l'esterno inglese Kieran Trippier ha comunque voluto tenere alto il morale di squadra e tifosi con un messaggio di incoraggiamento: "Sono così orgoglioso di questa squadra. Un gruppo di giocatori così giovane e talentuoso. Abbiamo dato tutto quello che avevamo per voi tifosi e mi dispiace che non sia bastato. Il supporto che abbiamo ricevuto è qualcosa che non dimenticheremo mai. Torneremo più forti. Grazie". Appuntamento al Mondiale 2022, dove l'Inghilterra proverà a migliorare la semifinale della scorsa edizione.