Europei, Vermaelen non ci sta: “Format non giusto. C’è chi gioca sempre in casa”

Il difensore polemico: "Viaggiare tanto non aiuta il corpo degli atleti"

Nonostante il passaggio del girone e le buone prestazioni fin qui messe in campo dal suo Belgio , Thomas Vermaelen non è troppo contento dell'Europeo e della formula utilizzata per la fase dei raggruppamenti.

Il difensore è stato intervistato dal Daily Mail e ha espresso i suoi dubbi sulla scelta di far disputare ad alcune Nazionali le partite in casa e ad altre no: "Questo format è ingiusto. Ci sono squadre che giocano tutte e tre le partite nel proprio paese e altre che devono viaggiare, ha esordito Vermaelen. "Tutti questi viaggi non fanno bene al fisico dei giocatori, soprattutto in un torneo così breve. Noi siamo dovuti tornare dalla Russia con tre ore di viaggio nel corpo. In ogni caso la mia non vuole essere una lamentela, non ci vedranno lamentarci, dobbiamo solo accettare questa situazione. Il torneo è stato pensato in questo modo".