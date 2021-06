Europei, Vieira sull’Italia: “Ecco cosa le manca per arrivare alla finale…”

Parla l'ex storico centrocampista e ora mister

L'Italia piace davvero a tutti e il suo cammino all'Europeo potrebbe davvero stupire. Eppure, Patrick Vieira , storico ex calciatore e ora allenatore seguito in Serie A anche da diversi club, non è convinto che gli Azzurri possano fare bene fino alla finalissima di Wembley.

Il francese ha parlato di Euro 2020 nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di ITV smorzando gli entusiasmi attorno alla formazione guidata dal CT Mancini: "Credo che le prime due partite che hanno giocato siano state semplici. Ovviamente devi battere chi ti ritrovi davanti, ma continuo ad avere dubbi sul fatto che l’Italia possa arrivare fino alla fine. Credo che manchi loro intensità, forza, velocità per essere ancora più pericolosi in avanti, quindi aspetterò le prossime partite. Ritengo sia ancora troppo presto per prendere in considerazione l’Italia e dire che può arrivare fino alla fine".