Morata: “So perché mi fischiano, ne parlerò dopo gli Europei”

L’attaccante della Spagna Morata ha parlato nuovamente dei fischi e delle minacce ricevute

Alvaro Morata, attaccante della Spagna protagonista della vittoria la Croazia, ha rilasciato un’intervista a Deportes Cuatro, occasione in cui si è soffermato nuovamente sulle minacce subite da lui e dalla sua famiglia: "Conosco perfettamente il motivo dei fischi del pubblico, non è molto difficile capirlo. Quando finisce Euro2020 se va tutto bene ne parlerò. Adesso però preferisco non parlarne. Non sono state belle le cose dette ai miei figli e a mia moglie, che ne soffrono di più. Nonostante questo, ho ricevuto anche molto affetto".