L’Italia può sperare nella qualificazione alla fase successiva dell’Europeo U21 dopo il pareggio per 1-1 tra Germania e Austria ma soprattutto per la vittoria solo per 2-0 della Danimarca contro la Serbia. Un gol in più dei danesi avrebbe estromesso già stasera gli azzurri che invece adesso possono sperare. Importante però che domani Francia-Romania non finisca in parità.