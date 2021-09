Everton, Benitez e l’addio di James Rodriguez: “Disponibile solo per 50% delle partite…”

Il tecnico ha spiegato il motivo principale dell'addio del fantasista colombiano

Questa sera l'Everton giocherà in Premier League contro il Norwich e sarà la prima gara ufficiale senza James Rodriguez. Il fantasista colombiano, da tempo chiacchierato in chiave calciomercato, è stato ceduto in settimana all'Al-Rayyan, in Qatar. Un addio quasi annunciato visto il non feeling tra giocatore e mister Rafa Benitez. Proprio il tecnico, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara odierna, ha risposto sulla cessione dell'ex Bayern Monaco e Real Madrid.