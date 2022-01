Everton, caos per la panchina: i tifosi non vogliono Vitor Pereira

I tifosi dei Toffees vorrebbero un altro manager per la panchina

Tiene banco in casa Everton la questione del nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Rafa Benitez , il club inglese sta ancora cercando un profilo ideale per la guida della squadra. Nelle ultime ore, tra i vari nomi, si era fatto sempre più insistente l'approdo di Vitor Pereira , ex tecnico di Porto e Fenerbache .

Secondo il Daily Mail, l'allenatore portoghese potrebbe rifiutarsi di prendere in carico l'Everton. Questa decisione potrebbe essere dovuta al fatto che i tifosi dei Toffees non sono contenti della candidatura di Pereira e non vogliono vederlo nella panchina del club. Una parte dei fan sostiene la nomina dell'ex manager del Chelsea Frank Lampard. L'inglese è il principale contendente per questa posizione se Pereira rifiutasse l'offerta dell'Everton.