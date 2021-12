Ex arbitro Calvarese: “E’ in corso uno svecchiamento del settore. Rocchi lo stimo”

Le parole dell'ex direttore di gara

Redazione ITASportPress

Gianpaolo Calvarese ha rilasciato un'intervista a Radio Marte. L'ex arbitro ha parlato del lavoro del designatore Rocchi, dell'episodio riguardo il rigore di Cuadrado in Juve-Inter e della lotta scudetto. Ecco le sue parole: "C’è uno svecchiamento degli arbitri in atto: Rocchi sta facendo un grande lavoro e lo stimo molto. Sono andati via arbitri esperti come Rizzoli, Tagliavento ed è difficile mandare via personalità importanti ogni anno e poi sostituirli con giovani. Rocchi sta provando ad immettere ragazzi promettenti e vedo che le società accettano questa situazione. Instaurare un colloquio con le società credo sia la strada giusta".

EPISODIO JUVE-INTER - "Poteva essere gestita meglio. Negli ultimi 3 anni avevo giocato tutte le gare possibili, ma non tutte le ciambelle escono col buco. Gli arbitri in campo possono sbagliare. Venivo da un percorso fatto bene, ma non è sempre facile gestire al meglio tutte le gare".

LOTTA SCUDETTO - "Questo campionato è avvincente, equilibrato. Stimo Spalletti come uomo e come allenatore e non nego che anche il Milan sta facendo bene con la rosa che ha. E poi c’è l’Inter che ha un organico importante e l’Atalanta che ha un gioco di squadra importante. Non so se altre squadre potranno inserirsi in questa lotta davvero divertente".