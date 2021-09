Ex arbitro Mark Halsey racconta: “Cristiano Ronaldo era un ‘tuffatore’ ma io…”

L'ex fischietto racconta il primo CR7 allo United e i suoi comportamenti in campo. Dal cadere troppo spesso al regalo inaspettato ricevuto dopo tanti anni...

Oggi è il giorno del debutto bis di Cristiano Ronaldo in Premier League con la maglia del Manchester United . Grande attesa per la partita odierna e per quella che sarà l'intera stagione del portoghese in Red Devils. Parlando al The Sun , c'è chi, invece, ha voluto ricordare il passato e quello che fu il suo "rapporto" con il fuoriclasse alle prime uscite nel massimo campionato inglese. Si tratta dell'ex arbitro Mark Halsey che ha raccontato di quanto l'attuale cinque volte Pallone d'Oro aveva la nomea di... tuffatore.

A TERRA - Mark Halsey ha diretto diverse volte Cristiano Ronaldo nella sua prima esperienza in Premier League ma ha ricordo in modo particolare di due gare nelle quali ebbe un confronto piuttosto ravvicinato con lui: "Ricordo Liverpool-Manchester United ad Anfield nel dicembre 2007. L'ho avuto davanti a me prima della gara e gli ho detto: 'Mi raccomando non cadere troppe volte oggi perché non fischierò nulla'. Sapevo che dovevo prevenire eventuali comportamenti. Lui ha sorriso ma poi in gara ha completamente ignorato quanto gli avessi detto. Alle prime azioni si è tuffato e ha allargato le braccia per chiedere fallo. Io gli ho detto: 'Cosa ti ho appena detto?'". E ancora: "Non ho dubbi che dopo quelle gare Sir Alex Ferguson e i compagni abbiano lavorato duro con lui per cambiare certi atteggiamenti e penso ci siano riusciti visti i risultati che Cristiano Ronaldo ha ottenuto".