Ex Manchester City a Messi: “Non andare in Premier League ai Citizens meglio il Psg”

L’annunciato addio al Barcellona di Leo Messi ha fatto scatenare una montagna di polemiche in Spagna. C’è un braccio di ferro in atto tra il campione argentino e la dirigenza del club catalano. La ‘Pulce’ infatti vuole andare via nonostante un contratto fino al 2021 sfruttando una clausola inserita nel contratto mentre il sodalizio del presidente Bartomeu tiene duro avendo un accordo scritto. Messi piace al Psg, al Manchester City e all’Inter e a riguardo Ezequiel D’Angelo, ex giocatore del City, attualmente al Deportivo Morón ha dato un consiglio a Messi: “E’ stata una bella esperienza -ha detto a TT Sports – ma a Manchester piove tutto il mese. È una città fredda e le case sono tutte uguali, è diverso da quello a cui siamo abituati noi argentini. Ho avuto la possibilità di vivere a Barcellona e sono città molto diverse. Quanto ai tifosi, in Inghilterra sono molto rispettosi e non gridano molto, è più uno spettacolo se lo confrontiamo con le partite di calcio sudamericano. Meglio che vada al PSG, a parte Neymar lì, si divertirà un po ‘di più”.