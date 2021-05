F.1 GP Portogallo: strapotere Hamilton poi Verstappen

Il campione del mondo è tornato in cima al Mondiale

"Vittoria di cattiveria, di forza e di grandezza di Lewis Hamilton nel GP del Portogallo. Il sette volte campione del mondo con una gara fantastica ha messo dietro tutti i suoi avversari. Secondo posto di Max Verstappen e terzo Bottas. Poi Perez e Norris. Leclerc in sesta posizione e Sainz undicesimo per la Ferrari. Una gara vissuta su due grandi momenti e due grandi sorpassi. Il primo di Verstappen a Hamilton al settimo giro: subito dopo la ripartenza a seguito di una Safety Car per il tamponamento dell’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen ai danni del compagno Antonio Giovinazzi. Bottas ha tentennato, Hamilton che lo seguiva ha subito il sorpasso con una staccata micidiale da Verstappen, che da terzo diventava così secondo. All’undicesimo la contromossa di Hamilton: errore di Verstappen prima dell’ultima curva del decimo giro e Lewis che prendeva la scia all’olandese della Red Bull per passarlo alla prima curva. Da lì è stato controllo per Lewis.