F1 GP Abu Dhabi, orario di gara e dove vederlo in tv

Si assegna domani il Mondiale 2022 con la sfida all'ultimo punto tra Hamilton e Verstappen

TV - Il weekend decisivo per il Mondiale 2021 è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, TV8 e anche su Sky Sport 4K. Anche la gara conclusiva della stagione 2021 di Formula 1 è tutta da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e su NOW - il servizio in streaming di Sky - ma anche sul digitale terrestre. Da non perdere lo “Speciale Raikkonen", una lunga intervista di Mara Sangiorgio in cui Kimi si racconta alla vigilia dell’addio alla F1.