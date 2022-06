F1 GP Azerbaijan in diretta e streaming: orario e dove vederlo

Si corre alle 13

Redazione ITASportPress

Torna la Formula Uno e lo fa con la corsa a Baku. Tutto è pronto per l'F1 GP Azerbaijan dove già al sabato ci sono state tante sorprese come la fantastica pole position di Charler Leclerc con la Ferrari. Alle sue spalle il duo RedBull con Perez e Verstappen. Quarto, invece, l'altro ferrarista Sainz. Ma i punti si assegnano la domenica e la gara di oggi, 12 giugno 2022, con partenza alle 13, sarà assolutamente importante.

F1 GP Azerbaijan: orario e dove vederlo

Come anticipato, la Formula Uno corre a Baku in un circuito cittadino davvero affascinante. Il Gran Premio dell’Azerbaijan di F1 vedrà la gara in programma domenica alle 13. Semafori verdi prima del solito quindi per un appuntamento da non perdere che gli appassionati potranno vedere in televisione e in streaming.

A trasmettere l'F1 GP Azerbaijan sarà Sky, precisamente sui canali Sky Sport F1, Sky Sport Uno. Gli amanti delle quattro ruote potranno vedere la gara spettacolare anche in streaming. In questo caso si potrà optare per Sky Go oppure per NOW.

Per chi non fosse abbonato all'emittente prima citata, esiste anche la possibilità di vedere la corsa dei vari Leclerc, Sainz e Verstappen anche in tv ma solamente in differita. Sarà TV8 a trasmettere la gara del Mondiale di Formula Uno ma soltanto alcune ore dopo l'effettiva partenza dell'evento. Per vederlo basterà collegarsi alla televisione alle ore 18. In questo caso consigliamo di non andare a vedersi il risultato in altro modo per godersi al meglio le sorprese che ha riservato la corsa.