F1 GP Francia in diretta e streaming, dove vederlo: orario qualifiche e gara

Si corre il settimo appuntamento del Mondiale. Ancora battaglia tra Red Bull e Mercedes, ma occhio alla Ferrari

Redazione ITASportPress

Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna in pista per il settimo GP della stagione 2021. Si corre questo weekend il GP Francia in programma sul circuito Paul Ricard di Le Castellet dal 18 al 20 giugno con prove libere, qualifiche e gara.

Continuerà in terra francese il duello tra Red Bull e Mercedes e soprattutto tra il campione del mondo in carica Hamilton e Verstappen, entrambi usciti con zero punti dall'ultimo GP. In questo momento è l'olandese in testa alla classifica ma tutto può succedere. Non saranno spettatrici le Ferrari che hanno come obiettivo quello di confermare quanto di buono fatto vedere da Sainz e Leclerc nelle ultime uscite.

F1 GP Francia, orari e dove vederlo

La settima tappa del Mondiale F1 2021 andrà in scena sul circuito Paul Ricard di Le Castellet e per il week end è previsto il programma tradizionale: le prove libere venerdì 18 giugno 2021, mentre sabato 19 e domenica 20 giugno si proseguirà con qualifiche e gara. Quanto agli orari TV, il GP Francia 2021 a Le Castellet sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e NowTV, ma qualifiche e gara si potranno vedere in differita anche in chiaro su TV8.

F1 GP Francia: il programma e gli orari su Sky

Sabato 19 giugno – Qualifiche

Q1, Q2 e Q3 (sabato 19 giugno ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Domenica 20 giugno – Gara

Gran Premio (domenica 20 giugno ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 GP Francia: il programma e gli orari su TV8

Sabato 19 giugno – Qualifiche

Qualifiche (sabato 19 giugno ore 15:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:00

Domenica 20 giugno – Gara

Gran Premio (domenica 20 giugno ore 15:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:00

Ricordiamo che la Formula Uno torna a correre il GP Francia dopo un anno di assenza. Il circuito Paul Ricard di Le Castellet è situato a soli 10 km dalla Costa Azzurra e i piloti dovranno percorrere ben 53 giri nel corso della gara. Da sottolineare come il tracciato francese sia lungo 5.842 metri, è tra i circuiti meno impegnativi per i freni.