F1 GP Miami, orario e dove vederlo in diretta

Si corre a Miami

Redazione ITASportPress

C'è grande attesa per l'F1 GP Miami che vedrà i piloti impegnati questa sera nella corsa. Dopo lo spettacolo delle qualifiche che hanno visto le Ferrari di Leclerc e Sainz imporsi in prima e seconda posizione, l'adrenalina per la gara è alle stelle.

F1 GP Miami: orario e dove vederlo

Il Gran Premio di Miami sarà in onda quando in Italia sarà passata da un po' l'ora di cena. Infatti, se le qualifiche di ieri erano iniziate alle 22, la gara odierna partirà leggermente prima, precisamente alle 21:30. Questo l'orario per vedere il GP di Miami 2022 dove le Ferrari sembrano poter regalare grandi emozioni.

Per vedere la Formula Uno in tv ci si potrà affidare a Sky e TV8. Nel primo caso il GP sarà in diretta live mentre nel secondo in differita. Ad ogni modo ci saranno tutte le premesse per vedere la corsa senza alcun tipo di problema.

Per chi preferisse la visione in streaming ci sarà anche questa opzione. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il gran premio anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere il GP anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione

I piloti si sfideranno su un tracciato di 5,41 chilometri, con 19 curve, caratterizzate da una lunga serie di S prima del terzo rettilineo a cui seguono due curvoni veloci. La Ferrari è a caccia del riscatto dopo la delusione della gara casalinga di Imola dove ha subito la doppietta da parte della Red Bull. Le premesse per una battaglia importante ci sono tutte.