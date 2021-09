F1 GP Monza in streaming e diretta: dove vederlo oggi

Si corre il Gran Premio d'Italia a Monza

La Formula Uno è tornata in pista per il terzo weekend di fila. Il massimo campionato delle quattro ruote va in scena in Italia per l’F1 GP Monza 2021. Il fine settimana è partito alla grande con le qualifiche del venerdì e la Sprint Race del sabato che è servita a fornire le indicazioni per la griglia di partenza per la gara di oggi, domenica 12 settembre. Dopo la vittoria in Olanda di Verstappen ci si attende ancora grande lotta tra la Red Bull e la Mercedes anche se bisognerà capire la reale forza del campione del mondo in carica Hamilton. Nel Bel Paese, impossibile non parlare della Ferrari che, però, sembra essere lontana dalle posizioni che contano.