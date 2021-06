F1 GP Stiria in diretta e streaming, dove vederlo: orario qualifiche e gara

Si corre in Austria l'ottavo appuntamento del Mondiale di F1

Redazione ITASportPress

Si corre nel weekend l'F1 GP Stiria, valido per l'ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Grande lotta ancora tra la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton, ancora grandi favoriti per la vittoria finale della gara. La stagione delle quattro ruote non si ferma e riparte dalla Stiria, con il primo dei due appuntamenti consecutivi in Austria, a Spielberg.

F1 GP Stiria, dove vederlo in diretta e streaming

Tutto il weekend di Formula 1 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Dunque l'F1 GP Stiria potrà essere visto in diretta sull'emittente previo abbonamento. Il Gran Premio di Stiria, al Red Bull Ring, sarà trasmesso in diretta live, oltre che su Sky, anche in diretta su streming su NowTv e in differita su Tv8.

Sabato 26 giugno su Sky e Now Tv potranno essere viste le qualifiche a partire dalle ore 15. Su TV8, invece, chi volesse vedere le qualifiche sul piccolo schermo dovrà attendere la differite alle 18.30. Per quanto riguarda la gara, invece, verrà trasmessa domenica 27 giugno alle ore 15. Anche in questo caso la diretta sarà su Sky e Now Tv mentre la differita alle ore 19.30 su Tv8.

Per chi scegliesse Sky per vedere il Gran Premio avrà Carlo Vanzini commentatore della F1 insieme a Marc Gené in collegamento live dal box Ferrari e all’Insider Roberto Chinchero. Federica Masolin sarà come sempre la conduttrice e sarà affiancata da Davide Valsecchi negli approfondimenti del pre e del post gara. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio.

Il programma

Sabato 26 giugno

Ore 12: prove libere 3 F1

Ore 15: qualifiche F1 – Differita su TV8 dalle 18.30

Domenica 27 giugno

Ore 15: gara F1 – Differita su TV8 dalle 19.30