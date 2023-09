Fabio Cannavaro sulle difficoltà dell’Italia: “Il buio dopo Berlino”

Intervistato dal quotidiano "Il Messaggero", Fabio Cannavaro ha analizzato il momento della nazionale italiana, alle prese con numerosi ostacoli nell'ultimo periodo. "Sembra che sia calato il buio dopo Berlino" - ha spiegato il Campione del Mondo del 2006. "Siamo usciti due volte dal Mondiale al primo turno e non ci siamo qualificati per le due edizioni successive. Penso ci siano diversi problemi, sia di natura tecnica che gestionali. Dobbiamo rinforzarci sia come nazionale che come club - ha proseguito - altrimenti, il nostro calcio diventerà il supermercato della Premier League e dell’Arabia Saudita".