Fabregas alla moglie: “Sei il mio capitano e ti sposerei ogni giorno”

Anniversario di matrimonio per l'ex campione del mondo con la Spagna

Il centrocampista 34enne del Monaco Cesc Fabregas ha scritto sui social un messaggio emozionante alla sua bellissima moglie Danielle Semaan per l'anniversario di matrimonio. La coppia si è sposata esattamente tre anni fa, e stanno crescendo tre figli. “Buon anniversario, vita mia. È stata sicuramente la decisione migliore della mia vita: sposarti e creare una famiglia meravigliosa con te, che guiderai come un vero capitano. In questo giorno non possiamo stare insieme, ma il mio cuore e la mia anima sono con te. Ti sposerei ogni giorno fino all'ultimo giorno della mia vita. Ti amo, piccola mia ”, ha scritto Fabregas su Instagram, postando una foto insieme. Lo spagnolo è stato campione del mondo (2010) e campione europeo (2008, 2012) con la squadra nazionale. Prima di entrare a far parte del Monaco, ha giocato per l'Arsenal, il Barcellona e il Chelsea.