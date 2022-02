Fabregas difende Messi: “Giudicarlo per un rigore è ridicolo. Non merita le critiche”

Le parole del centrocampista spagnolo

Cesc Fabregas , ex centrocampista di Arsenal , Barcellona e Chelsea , ha giocato con Leo Messi nei tempi in cui era un blaugrana. In un'intervista al Mundo Deportivo, lo spagnolo ha difeso il fuoriclasse argentino per le troppe critiche ricevute dopo l'errore dal dischetto nell'ultima partita di Champions League contro il Real Madrid . Queste le sue parole:

"Messi viene criticato più di quanto meriti? Decisamente. Ho letto le opinioni di persone che lo hanno criticato per la partita contro il Real Madrid. Sì, non era il migliore in campo, ma ha giocato bene. Ha messo Mbappé uno contro uno con il portiere nel primo tempo con un passaggio che nessun altro giocatore in campo era capace di fare. Ha anche fornito un potenziale assist per Neymar. Sì, ha sbagliato il rigore, ma giudicarlo per un calcio di rigore non realizzato è semplicemente ridicolo. Il calcio non si limita a questo. Inoltre, Courtois è un portiere fantastico con molte virtù. Messi è felice a Parigi? Messi è felice quando vince, quando segna e quando riesce a decidere l'esito delle partite. Ecco perché è stato quello che è negli ultimi 15 anni. Cristiano Ronaldo gli è il più vicino possibile in termini di livello, ma non ho visto un solo giocatore simile a Lionel".