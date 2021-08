Fedele sì, ma al prezzo giusto: Kane resta al Tottenham e chiede ritocco ingaggio

Il bomber inglese resta in maglia Spurs ma vuole un riconoscimento in termini economici

L'attaccante inglese del Tottenham Harry Kane ha deciso di mettere fine alle voci di mercato dichiarando sui suoi profili social l'intenzione di restare a Londra e lottare per la maglia Spurs. Una buona notizia per il club e i suoi tifosi che nasconde, però, un piccolo retroscena relativo al suo... stipendio .

Ebbene sì, perché nonostante quello che è sembrato un bel gesto di fedeltà da parte dell'attaccante, secondo il Timesci sarebbe dietro un possibile futuro ritocco dell'ingaggio. Infatti, da quanto si apprende, Kane si aspetta adesso di rinegoziare l'attuale contratto portando il suo stipendio a ben 400 mila sterline alla settimana. Già in passato, precisamente nella scorsa stagione, proprio per far fronte alle voci che lo davano per partente, il Tottenham si era spinto a modificare al rialzo le cifre per il suo attaccante portandole fino a 300 mila sterline con tanto di bonus fino al 2024.