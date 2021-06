Ferdinand: “Maguire all’Europeo? Penso sia inutile”

Ferdinand ha utilizzato dure parole per la convocazione di Maguire da parte di Southgate

Rio Ferdinand, ex Manchester United e nazionale inglese, ha commentato duramente la convocazione di Harry Maguire per l’Europeo con l’Inghilterra. Il centrale dei Red Devils, infatti, si è infortunato lo scorso maggio contro l’Aston Villa, saltando tutti gli ultimi impegni della squadra in Premier League nonché la finale di Europa League. Ecco le parole di Ferdinand riporte da Mundo Deportivo: “Non è in forma, non l’avrei preso, non ha senso… sono stato in rosa con giocatori che non erano al top della condizione e non rendono alla stessa maniera se non sono loro stessi. È successo a Beckham e Rooney. Per quanto Maguire sia bravo, non è nessuno dei due”.