Ferdinand sullo United: “Non si piacciono, ma tra di loro non se lo dicono”

Le parole dell'ex difensore inglese

Rio Ferdinand è tornato a parlare della situazione del Manchester United . L'ex difensore dei Red Devils, nel corso del suo podcast Vibe with FIVE, ha detto la sua sul clima presente nello spogliatoio della squadra di Rangnick . Queste le sue parole:

"Guardandoli da fuori, l'impressione è che tutti quanti vogliano essere amici. Nessuno vuole spaccare il naso a qualcun altro, sembra che stiano lavorando in un ufficio nel centro città. Sono tutti gentili tra di loro, non si piacciono, ma nessuno lo dice all'altro. Ma per vincere serve anche strattonare qualcuno dicendogli che ha fatto schifo e che si deve dare una mossa. Non serve neanche necessariamente essere così aggressivi, basta una semplice conversazione. Per favore, ditemi che qualcuno nella squadra lo sta facendo".