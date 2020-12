Ferguson: “Barcellona 2011 migliore squadra di sempre. Nella top 11 metto Passarella, fantastico difensore”

Sir Alex Ferguson torna anche lui sull’eterno dibattito di chi sia il miglior giocatore del mondo, una lotta permanente tra Pelé o Diego Maradona. Oppure quelli in attività Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Ma quando France Football chiede all’ex manager dello United quale squadra fosse più vicina all’etichetta di Dream Team, Ferguson ha dichiarato: “Quella che mi ha fatto più impressione è stata il Barcellona che abbiamo incontrato a Wembley, con il Manchester United nella finale di Champions League del 2011. Era impossibile giocare contro di loro”.

Poi Sir Alex Ferguson l’allenatore del Pallone d’Oro Dream Team sempre a France Football ha dichiarato quale giocatore inserirebbe nella difesa della migliore squadra di sempre: “Per me manca un altro difensore centrale. Il problema è che non so chi toglierei per fargli posto. Personalmente avrei integrato Daniele Passarella. Era un giocatore fantastico, mobile e aggressivo, e penso che si sarebbe completato perfettamente Beckenbauer nella difesa centrale”.