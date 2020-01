Fernandes verso l’addio allo Sporting Lisbona: lo cerca una big inglese

L’avvio deludente di questa stagione sta spingendo il Manchester United a lavorare sul mercato. I Red Devils, infatti, sono in cerca di giocatori particolarmente prolifici sotto porta per risolvere il problema gol, come dimostra il contatto con Edinson Cavani. Un primo grande colpo in entrata potrebbe essere Bruno Fernandes. Il fantasista portoghese è esploso allo Sporting Lisbona dopo le ottime stagioni in Italia con le maglie di Udinese e Sampdoria. Il suo rendimento è stato così positivo da indurre il Manchester United a farsi avanti per averlo il prima possibile in rosa. Secondo quanto riportato da Record, sarebbe in corso una trattativa tra le due società. Le prossime ore potrebbero riservare grandi sorprese.