Ferran Torres nuovo record sotto la guida di Guardiola: batte… Messi

Lo spagnolo protagonista dell'ultima sfida del suo City

DA RECORD - Come sottolineato da Opta, la tripletta di Ferran Torres non è certo passata inosservata. Sul campo e sui libri delle statistiche. Infatti, lo spagnolo, all'età di 21 anni e 75 giorni, è diventato il più giovane a segnare una tripletta in partite di campionato nazionale tra Liga, Bundesliga e Premier League per una squadra guidata da Pep Guardiola. In precedenza, tale record sotto la guida del manager catalano, apparteneva al sei volte Pallone d'Oro Lionel Messi, capace di realizzare tre gol all'età di 22 anni e 200 giorni nella sfida del 2010 contro il Tenerife.