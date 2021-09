Ferrari, Sainz: “Mio primo GP d’Italia con la Ferrari è stato speciale”

Il racconto del pilota spagnolo della Rossa dopo la gara di Monza

La Ferrari ha concluso il Gran Premio d’Italia con un quarto e un sesto posto all'attivo, rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Tutto considerato, un risultato in linea con le aspettative della vigilia e con lo svolgimento del weekend, su una pista come quella di Monza, caratterizzata da lunghi rettilinei.

Sempre nel gruppo di testa. Charles e Carlos sono stati protagonisti di una gara solida che li ha visti dare il massimo per sfruttare il potenziale a disposizione. Sia il monegasco che lo spagnolo sono sempre rimasti in lotta nel gruppo di testa, anche se la mancanza di velocità su un tracciato come questo ha pesato in maniera significativa sul risultato finale, soprattutto nei duelli con le altre vetture.

Queste le parole di Sainz: "Il mio primo GP d’Italia con la Ferrari è stato speciale e ricorderò questo weekend per tutta la vita anche se in termini di risultati non è stato certo il migliore. Ovviamente mi sarebbe piaciuto salire sul podio davanti a tutti i nostri tifosi, ma purtroppo non è stato possibile. Non eravamo abbastanza veloci per battagliare e ho faticato con la vettura più del dovuto fin da ieri mattina. Il posteriore scivolava parecchio e questo, combinato con i nostri limiti sul dritto, ci ha complicato parecchio la vita in gara.

Tutto considerato, la sesta posizione è un risultato discreto anche se non è quello per cui scendiamo in pista. Dobbiamo continuare a migliorare per fare in modo di lottare per le posizioni di vertice l’anno prossimo. Congratulazioni a McLaren per la doppietta: hanno meritato questo risultato e non vedo l’ora di tornare a confrontarmi in pista con loro in Russia".