Ferrero: “Giampaolo è un integralista, se sistema la difesa le vince tutte. Non gli piaceva Zapata””

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, parla del difficile momento che sta attraversando il suo ex allenatore Marco Giampaolo, attualmente alla guida del Torino: “Stiamo parlando di un grande allenatore, ma sappiamo che è un integralista e ha le sue idee. Anche con la Samp perdemmo 7-8 partite ma non l’ho esonerato, ha bisogno dei calciatori che dice lui, ad esempio Zapata non era un attaccante che gli piaceva. Mi ha fatto fare tante plusvalenze. Se sistema la difesa del Torino poi le vince tutte”.