Festival dello Sport – 5: a Trento grande partecipazione di campioni di tutti gli sport

Un’immensa inchiesta giornalistica dal vivo per raccontare le imprese di grandi solisti e squadre leggendarie, atleti e atlete, campioni e campionesse di oggi e di ieri a tu per tu con La Gazzetta dello Sport. Venerdì prossimo si alzerà il sipario a Trento, città di appassionati che respira sport tutti i giorni, della seconda edizione del Festival dello Sport. Sale e teatri sono lo scenario ideale per quattro intensissimi giorni: ogni momento regalerà emozioni uniche. Ma il programma non sarebbe completo senza la possibilità non solo di ascoltare, ma anche di partecipare. Allestiti Camp diffusi nelle piazze, che trasformeranno la città in un unico, grande playground aperto a tutti, dove scoprire tutti i modi di vivere lo sport.