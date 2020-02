Tanti critiche ingiuste stanno piovendo su Diletta Leotta, conduttrice, giornalista e showgirl per la sua esibizione al Teatro Ariston di Sanremo. La bella, anzi, bellissima siciliana ha subito attacchi feroci sui social per il monologo rivolto alla sua nonna e anche per il balletto tutto isolano Ciuri Ciuri su una base di Eminem. La Leotta ha affrontato in modo schietto nel corso della prima serata sanremese il tema della bellezza e del tempo che passa, e lo ha fatto scegliendo una ’spalla’ importante per il suo monologo sul palco dell’Ariston. La conduttrice sportiva ha infatti parlato alla nonna Elena, seduta in platea, raccontando di come le ha insegnato cosa è davvero importante. Dopo le critiche, in sua difesa si sono schierati tanti personaggi dello spettacolo visto che quel monologo sulla bellezza evidentemente non era azzeccato in quella prima serata del Festival in cui si parlava anche di argomenti seri come quello della violenza sulle donne.

FRATELLO MIRKO – Il fratello Mirko Manola ospite a Storie Italiane, a chi ha paragonato il discorso della conduttrice di Dazn a quello di Rula Jebreal, ha risposto così: “Fare il paragone fra il monologo di Diletta e quello di Rula è ingiusto. Il monologo di quest’ultima aveva dei contenuti forti, diversi, ben più tragici. Penso che poche donne abbiano il vissuto di Rula. Mia sorella ha pagato l’inesperienza e il fatto di avere solo 28 anni e di essere salita per la prima volta sul palco dell’Ariston. Avrebbe dovuto prima chiedere di cosa parlava Rula. Il suo messaggio era ‘Voi pensate che io sia qui perchè sono bella, invece sono qui perchè sono brava’”. Manola, noto chirurgo plastico che opera a Milano e Catania, poi è intervenuto in serata anche nella trasmissione La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano su Raiuno dove ha aggiunto altri commenti sulla vicenda della sorella: “La bellezza è oggi un aspetto importante per chi lavora in tv. Detto ciò mia sorella ha ricevuto critiche ingiuste anche perchè quel monologo sulla nonna non è stato scelto da lei in quella serata dove si affrontavano altri argomenti”. Chiaro riferimento al monologo di Rula Jebreal. Sulla professionalità e sulla padronanza di tenere il palco, Diletta Leotta in questo momento sembra non avere showgirl in grado di tenere il suo passo. Bisogna dirlo senza mezzi termini e senza falsa ipocrisia. La Leotta è sexy, sensuale, avvenente: quando entra in scena, i riflettori non possono che essere puntati su di lei. Ma è anche e soprattutto brava, preparata, professionale e tremendamente precisa. Giù le mani allora da Diletta Leotta.