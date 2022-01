FIFA, annunciati i candidati per il Puskás Award: ci sono Lamela e Schick

Il premio che assegnerà il gol più bello dell'anno

La FIFA ha annunciato i candidati alla vittoria per il premio per il miglior gol dell'anno. Il Puskás Award verrà consegnato il prossimo 17 gennaio a Zurigo. Tra i finalisti, due conoscenze del calcio italiano: Erik Lamela , 67 presenze e 21 gol con la maglia della Roma , e Patrik Schick , in Italia 93 presenze e 21 gol con le maglie di Sampdoria e Roma. Il terzo finalista è Medhi Taremi del Porto . Ecco il comunicato ufficiale della FIFA:

"La FIFA ha annunciato i finalisti per il FIFA Puskás Award. La cerimonia di premiazione virtuale sarà trasmessa in diretta dalla sede della FIFA di Zurigo il 17 gennaio. Questo premio viene assegnato al giocatore che ha segnato il gol esteticamente più gradevole, indipendentemente dalla competizione in cui si è svolto e dal sesso o nazionalità del giocatore. Chi succederà al destinatario del 2020 Son Heung-min nel reclamare l'ambita corona? Il processo di voto per gli 11 gol in gara si è concluso venerdì 17 dicembre 2021 e gli ultimi tre nominati per il FIFA Puskás Award sono (in ordine alfabetico):