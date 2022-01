FIFA, i candidati per il premio giocatore dell’anno: non c’è Jorginho

I candidati per il premio miglior giocatore dell'anno

La FIFA ha reso noti i nomi dei giocatori che si contenderanno il Best Men’s Player. Il premio incoronerà il miglior giocatore dell'anno in Europa dell'ultima stagione. Non appare tra i finalisti Jorginho, fresco vincitore di Champions League col Chelsea e Europeo con l'Italia. Il centrocampista italiano è arrivato terzo tra i finalisti del Pallone d'Oro.