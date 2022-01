FIFA, Mancini tra i candidati per il premio allenatore dell’anno

Il ct della Nazionale tra i candidati per il premio

La FIFA ha annunciato le nomination ufficiali per il Best Men's Coach. Il ct della Nazionale Roberto Mancini, fresco della vittoria dell'Europeo con l'Italia, è tra i papabili vincitori del premio. Come si legge nel comunicato della FIFA, i premi verranno assegnati da una giuria internazionale composta dai CT delle nazionali maschili e femminili, dai capitani delle suddette nazionali e da un giornalista per ogni territorio rappresentato da una nazionale riconosciuta dalla FIFA.