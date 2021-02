Figc, Gravina ammette: “Mi avrebbe fatto piacere un ministro dello sport”

La nuova emergenza Coronavirus aumenta la preoccupazione attorno al mondo del calcio. Torino-Sassuolo è stata rinviata e il peggioramento della situazione legata al numero di casi crea notevole apprensione per gli sviluppi futuri.

BILANCIO

Tocca al presidente della Figc Gabriele Gravina fare il punto della situazione ai microfoni Rai, partendo dalla questione riguardante l’assenza di un ministro dello sport: “Mi avrebbe fatto piacere un ministero con portafoglio, avrebbe restituito dignità allo sport ma io vedo il lato positivo della scelta del premier Draghi che considera il mondo dello sport tanto importante da tenerlo per sé, almeno per il momento. Sono tranquillo, continueremo a lavorare in sintonia. Il 5 aprile avremo un incontro con tutte le federazioni e quella sarà la data decisiva. Non dipende da noi, ma dobbiamo lavorare con ottimismo. Dobbiamo prepararci almeno per l’Europeo ad avere un po’ di spettatori, che al momento non possono entrare negli stadi e ci mancano molto”.