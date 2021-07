Figc, Gravina: “Italia? Adesso può succedere di tutto”

Il presidente federale ha rivolto un “grandissimo in bocca al lupo a Spinazzola”, che oggi ha lasciato il ritiro azzurro per svolgere a Roma gli accertamenti necessari

Quindi inevitabile una battuta su Leonardo Spinazzola, il terzino azzurro eletto due volte migliore in campo contro Turchia e Austria in questo Europeo e che ieri è uscito dal campo in lacrime, commuovendo tifosi e appassionati per l’infortunio subìto: “Mi è dispiaciuto tantissimo per Spinazzola, perché stava dando tanto a questa squadra. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per un rientro veloce, perché non solo è un grande professionista, ma ha anche dimostrato grandissime qualità umane". Dopo pranzo il giocatore azzurro - accompagnato dal responsabile dell’Area Medica del Club Italia, Andrea Ferretti – ha lasciato il ritiro della Nazionale per svolgere a Roma gli accertamenti necessari dopo l’infortunio di ieri. In caso di conferma della diagnosi (ieri erano emersi segni clinici di lesione al tendine d’achille sinistro) il calciatore rientrerà direttamente a disposizione del club.