Figo: “Guardiola solo un amico, mai avuta una relazione con lui”

Prima dell’avvento rivoluzionario del tiki taka, nella seconda metà degli Anni ’90, il Barcellona era tra le formazioni più temute in Europa grazie a un centrocampo da sogno. Tra i nomi più blasonati spiccano sicuramente Luis Figo e Pep Guardiola. Secondi alcuni rumors, i due avrebbero avuto una relazione nel periodo blaugrana. Figo è tornato a commentare le voci di gossip a distanza di tanti anni. Queste le sue parole ai microfoni di Icon: “Guardiola è stato un grande amico, una persona che mi ha aiutato molto. Abbiamo condiviso l’abitazione, ma non c’era nulla di più tra noi. Mi piacciono le donne”. Basterà per mettere la parola fine ai rumors?