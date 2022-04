Fiorentina, 200 tifosi in stazione dopo la vittoria contro il Napoli

L'accoglienza dei tifosi viola

La Fiorentina ha conquistato una vittoria sorprendente contro il Napoli al San Paolo. I viola sono stati capaci di imporsi sugli azzurri secondo in classifica e sperano ancora nel piazzamento europeo. Grande entusiasmo dunque in casa viola e a testimoniarlo è anche l'accoglienza dei tifosi riservata alla squadra all'arrivo in stazione.