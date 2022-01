Fiorentina, Barone: “Vlahovic? Se vuole rimanere deve esporsi pubblicamente”

Le parole del dirigente viola

"Ormai si parla ogni giorno di Dusan Vlahovic, non vorremmo parlare semplicemente del gruppo. Ne abbiamo già parlato e abbiamo detto tanto. Ci aspettiamo una risposta da lui e dal suo entourage sul suo futuro. Noi abbiamo i nostri piani. Due giorni fa ho avuto una lunga conversazione con Dusan per capire quale fosse la sua scelta. Se vuole rimanere a Firenze e alla Fiorentina lo deve dire pubblicamente. Se vuole andare via lo dica. Una società, una tifoseria e una città non possono aspettare una sua decisione. Da quello che ho sentito, lui non sembra disposto a parlare. Noi ovviamente dobbiamo fare le nostre valutazioni all'interno della società".