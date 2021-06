Fiorentina, Fonseca contattato dal Cska

Il portoghese però è atteso da Commisso a Firenze dopo la rottura brusca con Gattuso

L'inaspettata rottura tra il tecnico Gennaro Gattuso e la Fiorentina, riapre il giro di panchine con l'ex tecnico del Napoli accostato al Tottenham e la Viola con Paulo Fonseca ex Roma. Gli Spurs, avevano già contattato il portoghese, ma non hanno trovato l’accordo (motivi fiscali, dicono gli inglesi). E adesso hanno rivolto lo sguardo a Gattuso, che di fatto potrebbe essere il dopo-Mourinho in un club che da Pochettino in poi non ha mai trovato una guida sicura. Fonseca potrebbe andare alla Fiorentina ma per lui potrebbe esserci il Cska che ha rotto il rapporto bruscamente con Ivica Olic alcuni giorni fa. L'agente di Fonseca Marco Abreu ha negato. "Nessuno del CSKA mi ha parlato di Paulo, inoltre, non ci sono state trattative", ha detto Abreu a Sport24.