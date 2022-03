Fiorentina, i tifosi distribuiscono 10.000 fischietti da utilizzare contro Vlahovic

L'iniziativa dei tifosi viola contro il serbo

Sarà una serata delicata per Dusan Vlahovic. Nel match che andrà in scena tra Fiorentina e Juventus, l'attaccante serbo sfiderà il suo passato e i tifosi viola sono pronti ad accogliere in malo modo il giocatore. Infatti, come riferisce Rai Sport, fuori dallo stadio in questo momento è iniziata la distribuzione di 10.000 fischietti rossi e bianchi che con ogni probabilità verranno utilizzati quando Dusan Vlahovic toccherà il pallone. L'analogo episodio era successo anche in occasione del ritorno di Salah al Franchi quando l'egiziano passò alla Roma.