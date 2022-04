Fiorentina, Ikoné: “Non voglio saltare la tappe. Sono in un buon club intermedio”

Le parole dell'attaccante francese

"Ho scelto la Fiorentina perché è un buon club che gioca a calcio di livello intermedio. Non voglio saltare le tappe troppo velocemente. Non ho lasciato il Lille prima perché avevo paura di fare questo passo. Ne ho parlato spesso con la mia famiglia ed è quello che è venuto fuori. Sapevo che non avrebbe potuto seguirmi se me ne fossi andato e sarei dovuto crescere da solo. Mi sono preso il mio tempo, ho pensato e mi sono detto che era ora di partire. Mi sono evoluto su questo punto, anche se mi manca la gioia di vivere che la mia famiglia mi porta".