Fiorentina, in arrivo 95 milioni dal governo per il restyling del Franchi

Lo stadio Artemio Franchi sarà riqualificato a partire dal 2023

La Fiorentina sta entusiasmando in questo inizio di stagione. Oltre al buon rendimento in campo, arrivano buone notizie anche per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi. Il Ministero della Cultura ha infatti approvato il Dpcm che assegna definitivamente il contributo di 95 milioni per le risorse destinate alla riqualificazione dei beni culturali.