Fiorentina, Italiano: “Accoglienza a Vlahovic? Non fa parte delle mie preoccupazioni”

Le parole del tecnico viola

"Affronteremo la Juventus come da squadra vera, qualsiasi formazione manderà in campo. So quanto questa partita sia importante per la città, così come lo è per noi. Siamo in semifinale, una partita che si giocherà in 180 minuti. Dobbiamo essere molto attenti. Accoglienza a Vlahovic? Non saprei cosa rispondere. Mi è successo qualcosa di analogo tre settimane fa a Spezia. Non fa parte della preparazione alla partita, non sono quelle le preoccupazioni. Le mie preoccupazioni consistono nel fatto che loro davanti sono forti, possono far male in ogni momento della partita. Arrivano da 13 risultati utili in campionato, oltre alle altre competizioni. Quelle sono le mie preoccupazioni, non se lo stadio accoglierà bene o male un nostro avversario. Spero che lo stadio spinga noi per un risultato positivo, ho bisogno della gente per trascinare i ragazzi e me, quando qua il clima diventa caldo è bellissimo".