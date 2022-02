Fiorentina, Italiano: “Ikoné deve ambientarsi. Castrovilli può fare la differenza”

Le parole dell'allenatore viola

"Noi siamo stati bravi ad arrivare fin qui, in attesa di affrontare una delle squadre più forti come l'Atalanta. Veniamo da una sconfitta non bella e ci teniamo quindi a reagire e a fare bella figura, sapete tutti quanto sia forte l'Atalanta ma noi vogliamo passare il turno. Siamo oltre i nostri programmi e felici di quel che stiamo facendo. Era abituato a giocare in un modo diverso, sia in fase di possesso che di non possesso. Deve cambiare il suo modo di pensare, ma questo è accaduto per tutti già a Moena, serve adattamento con i compagni. Platini ci mise 5 mesi, lui deve metterci un po' meno. Castrovilli sta bene, a centrocampo ci sono tanti giocatori bravi come lui. Ci sta di partire dalla panchina o dall'inizio, se si convince che può fare la differenza, può farlo".